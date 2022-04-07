Burada belediyeyi batırma yok mu CHP’liler? Vatandaşa kör, flamenko dansçısına bonkör

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önce su faturalarına sonra da ulaşıma zam yaptı.

Yapılan zammın ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB, görenleri şaşkına çeviren bir ödeme yaptı.

Flamenko dansçısına 400 bin lira ödendi

Belediye tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

Konuyu Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Masraflar artmadı mı? 400 bin lira Flamenko gösterisi için verilir mi kardeşim? Ne demektir bu? ‘Burada belediyeyi batırmak filan yok, sanat var’ diyorlar. Petrol fiyatları biraz otursun, biraz görelim. Biraz sübvanse edin. Ama çıkıp edemeyiz diyorlar. Toplu taşımaya en astronomik zamları yapıyorlar. Neden geldiniz o zaman kardeşim? 1994’te Refah sildi süpürdü. Neden? Nurettin Sözen gibiler iş bilmezlikleri ile belediyeyi batırdı. Şimdi Ekrem İmamoğlu aynısını yapıyor. Zam yapmamızı engellemek hainliktir diyor. Bu nasıl bir açıklamadır?" ifadelerini kullandı.