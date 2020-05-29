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Aktüel

Bünyan’da 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:54:41 -
Bünyan’da 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı kılındı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı.


Camilerin yanı sıra meydanlar başta olmak üzere açık alanlarda da namaz kılındı. Bünyan Ulu Camide, cuma namazını İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan kıldırdı.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Cuma namazı çıkışında yaptığı konuşmasında," Rabbimize hamd olsun özlemle hasretle beklediğimiz camilerimize ve birlikte saf tutarak namaz kılmaya kavuştuk. Cuma namazımızı tarihi Ulu Camimizde eda ettikten sonra hemşehrilerimiz ile gönülden selamlaşıp, dua edip dua istedik. Cenâb-ı Hak inşallah hasretle musafahalaştığımız günleri de bizlere nasip etsin" dedi.


Cuma namazı için camilere gelen vatandaşlara Bünyan Belediyesi taraflından maske ve dezenfektan hizmeti verildi.

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