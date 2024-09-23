Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti, suç makinesi çıktı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinden kahreden haber geldi...

Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından, "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

POLİSE DİRENDİ

19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı.

Yunus Emre Geçti bu sırada polise direndi.

Yaşanan arbedede polisin silahını alan Yunus Emre Geçti, polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı.

2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz ve K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİT OLDU

Şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise polisin yaptığı çalışmaların ardından sokak arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adrese gelen çok sayıda polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olay yerindeki boş kovanlar tek tek belirlenerek incelendi.

26 SUÇ KAYDIYLA ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZDİ

Öte yandan polis Şeyda Yılmaz'ı şehit edip, 1 polis ile kendi annesini yaralayan Yunus Emre Geçti'nin kasten yaralama, cinsel taciz, yağma, gasp, motosiklet hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 26 adet suç kaydı olduğu belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.09.2024 tarihinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşanmış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Şeyda Yılmaz (27) isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir.

Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi olan P.G.(43) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaralı şekilde gözaltına alınmış, 'Kasten öldürme-kasten yaralama' suçlarından tahkikat işlemlerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Söz konusu görüntülerde, polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü.

Bu esnada şüpheli, polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

SÖZDE ADALET SİSTEMİ UYUYOR

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor.

Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.