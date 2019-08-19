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Bunun örneği Türkiye’de çok az

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde özel bireyleri toplumla bütünleştirmek ve özgüven kazandırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:17
Bunun örneği Türkiye’de çok az

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde özel bireyleri toplumla bütünleştirmek ve özgüven kazandırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.


Servis yapan 15 bireyin çalıştığı Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanırken; bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların da azaltılmasında önemli bir pay sahibi oluyor. Gökkuşağı Kafe’de çalışan bireyler ayrıca fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunlarından Latin danslarına kadar eğlenceli aktivitelere dâhil olma fırsatı da yakalıyor. Zaman zaman Tepebaşı Belediyesi’nin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerine de katılan bireyler, her geçen gün kent yaşamının etkin birer bireyine dönüşüyorlar.


“Özünde sevgi var”


Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Bu projeye başladıktan sonra o kadar mesafe kat ettik ki Artık sigortalı ve maaşlı olarak çalışabiliyorlar. Aralarından KPSS’yi kazanarak devlet memuru olanlar var, bunun örneği Türkiye’de çok az. Ama gençlerimiz, ‘çalışamazlar’ denilen bir ortamda, onlara görev verdiğinizde son derece iyi yaptıklarını ispatladılar. Çalışırlarken dikkatleri üst düzeyde, iş ahlakları örnek olacak seviyede. Bugün duyuyorum farklı belediyeler de hayata geçiriyor ya da özel olarak şahıslar tarafından aynı model sürdürülebiliyor. Kafelerimiz Eskişehir’de önemli noktalardan biri oldu, tertemiz, hijyenik bir mekan olunca insanlarımız da burayı tercih ediyor. Vatandaşlarımız gençlerin nasıl hizmet ettiklerini görüyor ve buranın elçisi gibi gittikleri yerlerde anlatıyor. Aldığımız ödüller de bu projenin anlamı açısından çok önemliydi. Gençlerimizi ne kadar sevsek, emek versek az. Onları hayata kazandırmaktan, arkalarında olmaktan dolayı çok mutluyum. Özel gençlerimizin içinde olduğu her işte olduğu gibi Gökkuşağı Kafe’nin de özünde sevgi var” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:17
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