Bunun altından nasıl kalkacaksınız? Hak ihlali kararı veren AYM üyelerine manidar hatırlatma

Anayasa Mahkemesi (AYM) din dersi muafiyetinin olmamasını "hak ihlali" olarak değerlendirdi ve çocuğunun din dersi almasını istemeyen ateist babayı haklı buldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, AYM'nin verdiği tartışmalı karar da masaya yatırıldı.

Din dersi almak istemeyenlerin dersten muaf tutulabileceğini söyleyen Karahasanoğlu, ancak AYM'nin "hak ihlali" kararı vermesinin başka dersler hakkında da muafiyet talebinde bulunmanın önünü açacağını belirtti.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bu kadar takışma yapılmasına gerek yoktu. Ama özellikle hak ihlali kararı veren AYM üyelerine şunu da hatırlatıyorum;

Yarın dindar insanlar çocuklarının yaratılış anlayışına uygun olarak biyoloji dersi verilmesini, diğer derslerin, "kainat var etti" şeklinde değil, "Kainatı Allah yarattı" şeklinde anlatılması gerekir. Yoksa canlıları hayvanlar ve bitkiler diye ayırıp, insanları da hayvanların içine sokan anlayışın benim inancıma aykırı olduğunu söylediğim zaman o biyoloji dersinden benim çocuğumun muaf olması gerekir. Eğer muaf tutmuyorsanız ben hak ihlali var deyip tazminat davası açacağım dediğim noktada, milyonlarca insanın da bunu söylediği aşamada AYM acaba bize de aynı şekilde bu AYM kararı tekrarlanacak mı?

O diyor ki, çocuğuma İslam'ı öğretemezsin. Ben de diyorum ki, siz ateizmi öğretemezsiniz. Veya başka bir örnek vereyim, bazı kitaplarda, "Atatürk insan üstüydü" diye anlatımlar var. Ben dersem ki, benim inancımda Allah her şeyi yaratandır. Melekler sürekli iyilik yapan yaratıklardır, peygamberler masumdurlar, son peygamber de Hz. Muhammed'dir. (s.a.v.) Dolayısıyla bunun dışında hiç kimse için doğa üstü denilemez, bunun bu şekilde çocuğuma öğretilmesine karşıyım, dediğim noktada AYM hak ihlali kararı verip Ali Karahasanoğlu'nun çocukları inkılap tarihi dersinden muaftır diyebilecek mi acaba? Bunun altından kalkabilirler mi?