Bunun adı vahşet! Karısını 'gel gezelim' diye kandırmış...

Isparta'da yaşayan ve otobüslerde muavinlik yapan Ferhat Taşpınar (22), önceki gün 5 yıllık eşi Ümmühan Taşpınar (22) ile bir yaşındaki oğlu ve 2 yaşındaki kızını da alarak, Burdur'da yaşayan kayınpederi Yakup Şahin'in evine gitti.

'Gezmeye gidiyoruz' dedi

Burada çocukları kayınvalidesine bırakan Ferhat Taşpınar, eşini de alıp "Biz gezmeye gidiyoruz" diyerek evden ayrıldı. Otomobille Burdur'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka köyündeki dağlık alana giden Ferhat Taşpınar, kendisini aldattığından şüphelendiği eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardında genç kadını elleriyle boğarak öldürdü. Cesedi ormanlık alanda bırakan Taşpınar, Isparta'ya döndü.

'Karım kayboldu' diye ihbar etti

Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Torunları kendisinde kalan Yakup Şahin kızına ulaşamazken, ertesi gün polise giden Ferhat Taşpınar "Karım kayboldu" dedi. Ancak çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alınan Taşpınar, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti. Cesedin yerini de gösteren Taşpınar, jandarmaya teslim edildi.

'Kızımın melek gibi kaldı vardı'

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kızının cansız bedenini alan Yakup Şahin, "Kızımın melek gibi bir kalbi vardı. Çocukları daha anne sütüyle besleniyordu. İki çocuk annesi bir insana nasıl kıyılır aklım almıyor" dedi.