0553 313 94 23

Bunun adı vahşet! Karısını 'gel gezelim' diye kandırmış...

Isparta'da karısı Ümmühan Taşpınar'ı vahşice öldüren Ferhat Taşpınar, 'karım kayboldu' diyerek karakola gidince yakalanıp suçunu itiraf etmişti. Vahşi cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Ferhat Taşpınar'ın karısını 'gel gezelim' diyerek kandırdığı ve boğarak öldürdüğü belirlendi. Ümmühan'ın babası ise 'Kızımın melek gibi bir kalbi vardı, daha çocukları anne sütüyle besleniyordu' dedi...

18 Ekim 2018 Perşembe 06:59
Bunun adı vahşet! Karısını 'gel gezelim' diye kandırmış...

Isparta'da yaşayan ve otobüslerde muavinlik yapan Ferhat Taşpınar (22), önceki gün 5 yıllık eşi Ümmühan Taşpınar (22) ile bir yaşındaki oğlu ve 2 yaşındaki kızını da alarak, Burdur'da yaşayan kayınpederi Yakup Şahin'in evine gitti.

'Gezmeye gidiyoruz' dedi

Burada çocukları kayınvalidesine bırakan Ferhat Taşpınar, eşini de alıp "Biz gezmeye gidiyoruz" diyerek evden ayrıldı. Otomobille Burdur'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka köyündeki dağlık alana giden Ferhat Taşpınar, kendisini aldattığından şüphelendiği eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardında genç kadını elleriyle boğarak öldürdü. Cesedi ormanlık alanda bırakan Taşpınar, Isparta'ya döndü.

'Karım kayboldu' diye ihbar etti

Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Torunları kendisinde kalan Yakup Şahin kızına ulaşamazken, ertesi gün polise giden Ferhat Taşpınar "Karım kayboldu" dedi. Ancak çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alınan Taşpınar, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti. Cesedin yerini de gösteren Taşpınar, jandarmaya teslim edildi.

'Kızımın melek gibi kaldı vardı'

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kızının cansız bedenini alan Yakup Şahin, "Kızımın melek gibi bir kalbi vardı. Çocukları daha anne sütüyle besleniyordu. İki çocuk annesi bir insana nasıl kıyılır aklım almıyor" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 06:59
  1. Isparta
  2. Burdur
  3. Antalya
  4. ısparta
  5. ümmühan taşpınar
  6. ferhat taşpınar
  7. cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa Meclis'ten geçti!
    1. Milyonları ilgilendiriyor! Torba yasa..
    2. Erdoğan'dan Ara Güler'in ailesine..
    3. Bunun adı vahşet! Karısını 'gel..
    4. İnceleme tamamlandı, ekipler..
    5. Marmaris'te isyan ettiren olay!..
    6. Trafik cezalarıyla ilgili flaş..
    7. Kaşıkçı'nın son makalesi yayımlandı!..
    8. ABD Meclisi'nden Suudi Arabistan..
    9. Jeffrey: Bu, Türkiye'ye tehdit olur,..
    10. Dolar düştü zamlar kaldı! Fırsatçı..
    11. Film sahnesi değil tamamen gerçek!
    12. Diyarbakır’da müthiş şölen
    13. İplerin kesildiğini görünce anladı…..
    14. Tutuklanan fenomenin ifadesi ortaya..
    15. Fatih Terim Galatasaray'a transfer..
    16. Diego Reyes'ten sonra Fenerbahçe'ye..
    17. Mehmet Demirkol: Fatih Terim Premier..
    18. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    19. Ümit Özat: Fenerbahçe 8 puanda..
    20. Çin, sözde 'eğitim' kampında Müslüman..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı