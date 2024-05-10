Bunun adı tam işgüzarlık! Hepiniz vız gelirsiniz be

Ersin Ramoğlu, solak gazetecilerle ilgili bugüne kadar tek bir yaptırım kararı bile almayan Basın Konseyi’nin kendisini kınamasını “kınadı”. “Kendini mahkeme sanan işgüzarlar mahallemizdeki yazarçizerin kulağını çekerek algı yapıyor... Hepiniz vız gelirsiniz be!” diyen Ramoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Uyduruk Basın Konseyi beni kınamış...

Hah hah ha!..

Kendini mahkeme sanan işgüzarlar mahallemizdeki yazarçizerin kulağını çekerek algı yapıyor...

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İlkinde bir CHP'li tefeci için, ikincisinde soyadını bile yazmadığım, hakkında yığınla iddia olan Servet Hallı için kınamışlar...

Hepiniz vız gelirsiniz be!”