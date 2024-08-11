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Medya Bunun adı özgürlükçülük değil, mezhebi genişlik
Medya

Bunun adı özgürlükçülük değil, mezhebi genişlik

Yeniakit Publisher
2024-08-11 10:16:00 -
Bunun adı özgürlükçülük değil, mezhebi genişlik

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, erişimi engellenen oyun platformu Roblox'un yeniden açılmasını istemenin özgürlükçülük değil, mezhebi genişlik olduğunu belirterek, "Ne ahlak satıyorum ne ahlakçılık yapıyorum. Sadece reşit olmayan, korunması şart olan, her ne sebeple olursa olsun istismar edilmesinin önüne geçilmesi gereken çocuklarımızdan yana tavır alıyorum. 'Evlat nöbeti' diyebileceğimiz bir nöbete davet ediyorum herkesi" diye yazdı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, erişimi engellenen oyun platformu Roblox'un yeniden açılmasını istemenin özgürlükçülük değil, mezhebi genişlik olduğunu belirterek, "Ne ahlak satıyorum ne ahlakçılık yapıyorum. Sadece reşit olmayan, korunması şart olan, her ne sebeple olursa olsun istismar edilmesinin önüne geçilmesi gereken çocuklarımızdan yana tavır alıyorum. 'Evlat nöbeti' diyebileceğimiz bir nöbete davet ediyorum herkesi" diye yazdı.

Roblox'u yasaklamakla adaletin tecelli ettiğini kaydeden Kılıçarslan, "Roblox’u kapatamazsınız, özgürlük düşmanları sizi” diye ses yükselten insanların çocukları da dahil olmak üzere tüm çocuklarımızı o lanetli kuyudan kurtarmıştır. Gerekirse benzeri bütün oyunları yasaklamak için hukuk işlemeye devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

 
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Yorumlar

obez yaptılar bizi

kılıçaslan türkiyede yaşıyoruz biliyorsun o kadar geniş o kadar geniş hatta İskandinav ülkelerinden bile daha geniş hale geldik hatta ufaklı kuzey ülkeleri bile bizim kadar genişlemedi o kadar genişledik hatta bu konuda acayip obez yapıldık
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