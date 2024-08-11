Bunun adı özgürlükçülük değil, mezhebi genişlik

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, erişimi engellenen oyun platformu Roblox'un yeniden açılmasını istemenin özgürlükçülük değil, mezhebi genişlik olduğunu belirterek, "Ne ahlak satıyorum ne ahlakçılık yapıyorum. Sadece reşit olmayan, korunması şart olan, her ne sebeple olursa olsun istismar edilmesinin önüne geçilmesi gereken çocuklarımızdan yana tavır alıyorum. 'Evlat nöbeti' diyebileceğimiz bir nöbete davet ediyorum herkesi" diye yazdı.

Roblox'u yasaklamakla adaletin tecelli ettiğini kaydeden Kılıçarslan, "Roblox’u kapatamazsınız, özgürlük düşmanları sizi” diye ses yükselten insanların çocukları da dahil olmak üzere tüm çocuklarımızı o lanetli kuyudan kurtarmıştır. Gerekirse benzeri bütün oyunları yasaklamak için hukuk işlemeye devam etmelidir" ifadelerini kullandı.



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