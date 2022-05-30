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Gündem Bunun adı "görgüsüzlük" değilse ne? Başınız göğe erdi mi?
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Bunun adı "görgüsüzlük" değilse ne? Başınız göğe erdi mi?

Van'da Gevdan Aşiret lideri Mehmet Aslan’ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan’ın yeğeni Ceyhun Aslan "Yok artık" dedirten bir düğünle dünya evine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 13:55:00 -
Bunun adı "görgüsüzlük" değilse ne? Başınız göğe erdi mi?

 

Van'da Gevdan Aşiret lideri Mehmet Aslan’ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan’ın yeğeni Ceyhun Aslan "Yok artık" dedirten bir düğünle dünya evine girdi. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 4 milyon 123 bin TL, geline ise 3 kilo altın takıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğün sonrası takılan paraların "kule" yapılarak poz verilmesi "görgüsüzlük" olarak yorumlandı. 

 

 

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Yorumlar

hüseyin

Ülkeye ne faydası olduda kanaat önderi olmuş, Ağalık ve marabalık devam ediyor, Görgüsüz ilkeller.
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