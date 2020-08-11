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Yerel

Bunun adı çürümüşlük ve kokuşmuşluk! Sokak ortasında ‘don indirme’ ahlaksızlığı

Adaleti değil kadını esas alan kanunların kokuşmuş ideolojiye sahip olan marjinalleri getirdiği nokta bir kez daha gözler önüne serildi. İstiklal Caddesi’nde çekilen görüntülerde bir kadının, hiçbir sebep yokken sadece keyfî bir şekilde yabancı bir erkeğin pantalonunu indirdiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:00:00 -

150 yıldır adım adım Türk-İslam medeniyetinden uzaklaştırılan Türkiye'nin geldiği nokta mide bulandırmaya başladı.

Kültür seviyesi düşük gençlerin batılı yaşam tarzına özenip utanmadan sadece beğeni için yaptığı skandal hareketler pes dedirtiyor.

Aynı zamanda kadını esas alan kanunların getirdiği adaletsizlik, marjinal kesimin erkekler üzerinde kurduğu baskıyı artırıyor.

İstanbul, İstiklal Caddesi'nde çekildiği tahmin edilen görüntüler, gelinen nokrayı bir kez daha gözler önüne serdi. Bir kadın, sadece video çekmek için tanımadığı bir erkeğin pantalonunu indirerek sokak ortasında rencide etti.

Bu görüntüleri sosyal medyada izleyen sağduyulu vatandaşlar, "Erkeğin sokak ortasında pantolonunu indirmek sapıklık değil de nedir? Erkeğin hiç mi onuru yok? Kadına yapılsa bu şaka, şimdi kadınlar sokaklarda idam gelsin diye bağırıyorlardı." yorumlarında bulundu.

Görüntüler büyük tepki çekti.

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