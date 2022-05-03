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Sağlık Bunu yedikten sonra asla ve asla su içmeyin! Uzmanlar uyarıyor
Sağlık

Bunu yedikten sonra asla ve asla su içmeyin! Uzmanlar uyarıyor

Bayramda tatlı tüketimi oldukça fazla olabiliyor. Şekerli tatlılar ise kan şekeri dengesini mahvediyor. Peki hangi hata hasta ediyor? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2022-05-03 12:25:00 -
Bunu yedikten sonra asla ve asla su içmeyin! Uzmanlar uyarıyor

Tatlılara hayır diyen insan sayısı çok azdır. Peki tatlı yedikten sonra ne içilmemeli? İşte cevabı...

Asla içmeyin

Tatlıların üzerine su içmek şekerinizin aniden yükselmesine neden olabilir. Bunun için yaklaşık 20 dakika beklemek gerekir.

Yine aynı şekilde yemeği fazla kaçırdıktan sonra midenizi daha fazla büyütmemek için dolu dolu su içmek için biraz beklemeniz daha doğru olacaktır.

Bununla birlikte, vücudunuzdaki şişkinliği daha hızlı şekilde atmak için gerekli sürenin sonunda bol bol su içerek vücudunuzun toksinlerden kurtulmasını kolaylaştırabilirsiniz.

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