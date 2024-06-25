Bunu yazmak yemedi mi Sözcü?! Bakan Şimşek’e giden CHP’linin aracının fiyatına bakın!

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AK Parti’yi lekelemek adına Türkiye’nin menfaatine olan her şeyi bir çırpıda elinin tersiyle silip süpüren kemalist zihniyet, şimdi de diline Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf politikasını doladı.

CHP’nin arka bahçesi Sözcü, Bakan Şimşek’in makam aracını diline doladı, “Tasarruf bunun neresinde?” diye sordu. Bugünkü manşetinde Sözcü, “Bakan bey 16 milyonluk lüks Mercedes'e biniyor” ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek’in aracı 4 milyon lira

Bakan Şimşek S Serisi Mercedes’e biniyor. Aracın liste fiyatı 14 milyon 96 bin lira.

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Aynı zamanda devletin makam aracı olduğu için, Bakan Şimşek’in aracının Özel Tüketim Vergisi harcaması yok. Yani aracın devlete maliyeti 4 milyon lira civarında.

CHP’linin 15 milyonluk arabası!

Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Bakan Şimşek’i ziyaret etti. Karatepe’nin Audi A8 Long makam aracı kullandığı görüldü.

Söz konusu aracın liste fiyatı ise 15 milyon 725 bin lira!.. Ayrıca araç CHP tarafından alındığı için vergiye tabi. Yani aracın maliyeti, liste fiyatının aynısı!.. Bakan Şimşek’in aracında olduğu gibi vergi muafiyeti söz konusu değil.

Sözcü’nün ikiyüzlülüğü

CHP’lilerden topladığı reklamlarla köşeyi dönen ve geçimini sağlayan yandaş medyanın bayrak taşıyanı Sözcü, ilkesizlikte çığır açtı. Bakan Şimşek’e araç fiyatı üzerinden algı dolu haberlerle saldıran gazetenin, maliyeti neredeyse 4 kat daha fazla olan CHP’li Karatepe’nin aracına ses çıkaramaması dikkat çekti.