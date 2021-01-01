Bunu yazan bir 'Türk' gazeteci! Yazıklar olsun

Birgün, hazırladığı '2020 Almanak kapağı' ile Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadelesini hiçbir dayanağı olmayan bilgilerle sabote etti.

Yalan habercilik dersi!

Yeni yılın ilk gününde okurlarına Sağlık Bakanlığı'nın kopronavirüsle mücadelesini 'Pandemiyi de ellerine yüzlerine bulaştırdılar' başlığı ile duyuran gazete dayanaksız bilgilerle adeta 'yalan habercilik nasıl yapılır?' dersi verirken, içimizdeki hainleri de bir kez daha tanımamıza fırsat sundu.

'Boş yatak bulunamadı'

Sürecin başından beri bir tek belge sunamayan Birgün, yine kaynaksız belgesiz iftiralar atarak vatandaşa korku pompalama mücadelesi verdi. Gazete, yeni normalleşmeye geçtiğimiz günden beri yoğun bakımlarda boş yatak olmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"1 Haziran’da başlayan 'normalleşme süreciyle' birlikte vaka sayıları da hızla tırmanmaya başladı. Normalleşme sürecinin başlamasından kısa bir süre sonra, Temmuz ayında yoğun bakımların dolduğu, hastanelerde yer bulunamadığı, Türkiye’nin toplam hasta sayısında İtalya’yı geçtiği ve bazı hastanelerde doktorlar yoğun bakıma kimi yatıracaklarına karar vermek zorunda kaldığı öğrenildi. Daha sonra havaların soğumasıyla birlikte salgının da etkisi artınca ülke genelinde yoğun bakımların doluluk oranı önemli bir tartışma konusu oldu."

'Bütün ülkede kaos çıkarttılar'

Gazete haberinde, bağışıklık sistemi zayıf olan 65 yaş ve üstü yaşlılarımızla, belirti göstermese de taşıyıcı olma riski taşıyan 20 yaş altı gençelere yönelik başlatılan sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayılarının gidişatına göre tüm ülkede uygulanmasını, 'kaos çıkartmak' olarak yorumladı:

"İktidar ilk olarak 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı. Daha sonra bu kısıtlamayı 20 yaş ve altı çocuk ve gençleri de kapsayacak şekilde genişletti. 11-12 Nisan 2020’de ise, İçişleri Bakanlığı, Türkiye nüfusunun yüzde 78’ine denk gelen 64 milyon kişinin yaşadığı 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilinde hafta sonu iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını iki saat öncesinden duyurdu. Bunun üzerine yasağın uygulanacağı birçok şehirde vatandaşlar market ve fırınlara akın ederek uzun kuyruklara, kargaşa ve yoğun kalabalıkların oluşmasına neden oldu."

'Aşıları bir türlü getiremediler'

Önceki günden Çin'den getirilen aşılar içini 'Aşılar bir türlü getirilemedi' değerlendirmesini yapan gazete, şunları yazdı:

"Çin’den alınan Covid-19 aşılarının sırasıyla 11 Aralık, 14 Aralık, 23 Aralık, 25 Aralık ve 28 Aralık'ta Türkiye'ye getirileceğinin açıklanmasına rağmen bir türlü getirilemedi. Aşıların getirilememesine yönelik son gerekçe ise 'Pekin'deki koronavirüs önlemlerinin artırılması' oldu. ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech firmaları tarafından geliştirilen Covid-19 aşısından da Avrupa Birliği (AB) 300 milyon, ABD 200 milyon, Japonya 120 milyon, İngiltere 40 milyon doz satın almak için sözleşme imzalarken Türkiye ise ilk etapta yalnızca 550 bin dozluk sözleşme imzaladı."

'VIP hasta dönemi başladı'

Yine kaynak ve belge sunamayan gazetei bir sağlıkçı diye bahsettiği kişinin ağzından şu ifadeleri aktardı:

"Filyasyon ekiplerinde çalışan sağlık emekçileri, vaka sayılarının hızla artmaya başladığı eylül ayında Ankara’da VIP hasta dönemi başladığını, bu kişilere belirlenen algoritmaya uymamasına ve semptom göstermemesine rağmen test yaptırıldığını söyledi. BirGün’e konuşan sağlıkçılar, 'Sağlık Müdürlüğü bizi arayıp, ‘VIP hasta var. Öncelikle onlara gidip, onlardan sürüntü alacaksınız’ diyor. Semptomu olmayan ve algoritmaya uymayan kişilere test yaptırıyorlar' ifadelerini kullandı."