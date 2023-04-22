Bunu yaptığını kasıla kasıla anlattı! İyi halt ediyorsun Ajda Pekkan

Toplumun değerlerini hiçe sayan, milletin ahlakını bozan ve bunu da “Müslüman” profili üzerinden gerçekleştiren “Kızılcık Şerbeti” denilen seviyesiz diziye bir destek de topluma “süperstar” olarak yutturulan Ajda Pekkan’dan geldi.

Edinilen bilgilere göre, Show TV’de yayınlanan ve RTÜK’ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, Ajda Pekkan’ı dinlemeye gitti. Antalya’da sahne alan Pekkan, Güngör’e seslenerek, her Cuma Kızılcık Şerbeti’ni ekibiyle beraber izlediğini söyledi.

Pekkan, “Bayılarak izliyorum. Cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor, bütün ekibim ve arkadaşlarım izliyoruz. Çok tebrik ediyorum, bütün oyuncu arkadaşlara çok selam lütfen” dedi.

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Oyuncu Doğukan Güngör ise “İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Sevgili Ajda Pekkan, Antalya’da hem de konseri bölüp bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti. İyi ki varsın hep ol Kızılcık Şerbeti! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az” yorumunu yaptı.