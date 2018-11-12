0553 313 94 23
impression

Bunu yapmayan yandı! Büyük para cezası var

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilgi vererek, takmayan araç sahiplerine 625 lira idari para cezası uygulanacağını belirtti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:39
Bunu yapmayan yandı! Büyük para cezası var

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Kış lastiğinin yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda zorunlu olduğunu belirten Apaydın, "Ayrıca kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römork lastiklerinde ise zorunlu değildir” dedi.

"Kış lastiklerinin yanaklarında 'kar tanesi' işareti bulunmalı”

Araçlarda patinaj zinciri bulunması veya kullanılmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağına dikkat çeken Apaydın, kış lastiği derinlikleri hakkında da bilgi verdi. Apaydın, “Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur” diye konuştu.

“Uymayanlara para cezası”

Kış lastiği uygulamasının zorunluğu olduğunun altını çizen Apaydın, “Uygulamaya uymayan aracın işletenine 625 lira idari para cezası verilir ve lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yere gitmelerine izin verilir” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:39
  1. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın
  2. Kış lastiği uygulaması
  3. Bunu yapmayan yandı
  4. para cezası
  5. açıklama
  6. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerlik borçlanmasıyla emeklilik nasıl olur?
    1. Askerlik borçlanmasıyla emeklilik..
    2. İsrail görüntüleri yayınladı! İşte..
    3. Emniyet şeridine girenlere ceza yağdı
    4. ABD'nin skandal hamlesine yanıt..
    5. Servis minibüsü ile akaryakıt tankeri..
    6. Kayyımdan sonra HDP bitti!
    7. Devleti 2,5 milyon lira dolandırmışlar!
    8. Başkentte dev operasyon! Devleti 2..
    9. Atık kağıt toplayıcısını kurtarmak..
    10. Yaralı can, sürücüler tutanak derdinde
    11. Bal tenekelerinin içinden uyuşturucu..
    12. Kolonoskopi yaptırırken bağırsakları..
    13. Recai Kutan o yılları anlattı! 'Arapça..
    14. Pansuman için hastaneye gitti,..
    15. Cemal Kaşıkçı: Boğuluyorum! Poşeti..
    16. CHP’de birbirini yiyen yiyene...
    17. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!..
    18. Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet etti! Kadro..
    19. Kemalistler azıttı! "Kapatalım İmam..
    20. Yerli otomobilin ismi ne olmalı?
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Koca ülke bir tüccarla böyle Müslüman oldu
    Koca ülke bir tüccarla böyle Müslüman oldu