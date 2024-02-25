Bunu yapmadan önce düşünün! Herkes biliyor ki: iyi gelen bu yiyecek zararsız ama dikkat, silah olabiliyor

Daha sağlıklı ve ekonomik olduğu düşünerek evde hazırlanan bazı yemekler, yanlış uygulamalar nedeniyle sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Fakat bu durum her yiyecek için geçerli değil. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Avustralyalı diyetisyen Kim Lindsay, riskli gıdaları tek tek sıraladı.

ZARARLI PATOJENLERE NEDEN OLABİLİR!

Daily Mail'e yaptığı bir açıklamada "Pirinç büyük bir risk. Bu gıda ısıya dayanıklı, bu yüzden onları ısıttığınızda bile zararlı patojenlere neden olabilirler." ifadesini kullandı. Kim, Bacillus cereus adlı bakterinin gıda zehirlenmesine yol açabileceğini, bu nedenle oda sıcaklığında bekletilen pirinçlerin risk oluşturduğunu söyledi.Uzman isim, toprakta yaygın olarak bulunan ve olumsuz koşullar altında hayatta kalabilen ısıya dayanıklı endosporlar üreten Clostridium Botulinum konusunda uyarıda bulundu. Kim, püre haline getirilen patatesin oda sıcaklığında iki saatten fazla tutmamasını belirtip buhar çıkana dek ısıtılması gerektiğini belirtti.

TEHLİKELİ BÖLGE!

Bu kapsamda riskli yiyecekler arasında yer alan bir besin de yumurta. Uzman isim, yumurta dahil bazı kahvaltılık besinlerin ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma gibi semptomlara neden olabilen salmonella bakterisini taşıyabileceğini vurguladı. Kim, Fahrenheit (4C ila 74C) arasındaki sıcaklıklarda saklanan yumurtalar konusunda uyardı ve "Tehlikeli bölge!" dedi. Avustralyalı diyetisyen açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Patojenler, bu sıcaklıkta olduklarında daha hızlı büyüyebilirler. Bir gıdada daha fazla patojen ve daha fazla zararlı bakteri varsa, o zaman onu yediğimizde gıda zehirlenmesi riski artar"

Ispanak dahil toprakta yetişen birçok yeşilliğin uygun şekilde yeniden ısıtılmadığı takdirde çeşitli sorunlara yol açabileceği belirtildi. Bu semptomlar arasında, ateş, grip, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı ve hatta nöbetlerle sonuçlanan ciddi bir enfeksiyon olan listeriosis de yer alıyor.