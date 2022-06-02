Bunu yapanı Taksim'de sallandıracaksın! Vay namussuz vay

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki demir yolu köprüsünde rayların vidalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki demir yolu köprüsünde rayların vidalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Seyhan Nehri üzerindeki demir yolu köprüsünde rayların vidalarını söktüğü yönünde ihbar aldı.
Bölgeye giden ekipler, şüpheli Tayfun G'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Demir yolunun köprü üzerindeki bölümünde bazı vidaların söküldüğü belirlendi. Çevrede araştırma yapan ekipler, çalılıkların arasına gizlenmiş poşette raylardan sökülen vidaları buldu.
Günde 2 bin yolcu geçiyor
Her gün 8 trenin geçtiği hattı kullanan araçlar, tek seferde 250 yolcu taşıyor. Bu da günde ortalama 2 bin yolcunun söz konusu güzergahı kullandığını gösteriyor. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Tayfun G, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.