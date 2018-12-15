0553 313 94 23

Bunu yapan yandı! EPDK harekete geçti

EPDK tarafından doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin kurul kararında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
Bunu yapan yandı! EPDK harekete geçti

Doğal gaz dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata müdahale eden, müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olan veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullananlara ait ilgili sertifikanın iptali istenerek suç duyurusunda bulunabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin kurul kararında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketi, sertifika sahibinin dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata müdahale edip müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle kuruma bildirerek, yapılan değişiklikle gerekirse sertifikanın iptalini isteyebilecek ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunabilecek.

Kurum tarafından kurul kararı ilgilisine ve dağıtım şirketine tebliğ edilene kadar sertifika sahibinin iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmeyecek.

Bu konulardaki inceleme ve soruşturma kurum tarafından mevzuatta yer alan sürelere itibar edilmeksizin öncelikli işlerden sayılacak ve kurul ilgili sertifikanın iptaline karar verebilecek.

Daha önce, sertifika sahibinin, sertifikasız gerçek veya tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptırdığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketinin ilgili belgelerle birlikte sertifika sahibi ve sertifikasız gerçek veya tüzel kişileri kuruma ilettiği takdirde sertifikalı firmanın iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmezken, yapılan değişiklikle "proje onayı olmadan sertifika sahibinin iç tesisat imalatı yapması halinde" de dağıtım şirketi kuruma bildirebilecek.

Onaylanmış projelerin gaz açma işlemi sürecek

Yeni başvuru dosyası sunması engellenen sertifika sahibi, dağıtım şirketi tarafından önceden onaylanmış projeleri için gaz açma işlemlerini devam ettirebilecek.

Yeni başvuru dosyası kabul edilmeyerek yetkisi durdurulan sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin internet sayfasının ilgili bölümüne yetkisinin durdurulduğuna ilişkin tarih ve saat içeren ibare konulacak.

Dağıtım şirketi ise yetkileri durdurulan veya açılan sertifika sahibine kısa mesaj (SMS) ve e-posta yoluyla gerekçeli bildirim yapacak ve bu bildirime ilişkin bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde kuruma sunacak.

 Yapılacak bildirimle yetkinin durdurulduğu veya açıldığı tarihler net bir biçimde belirtilecek.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
  1. Doğalgaz
  2. Kaçak doğalgaz kullanımı
  3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  4. Bunu yapan yandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bağlantılı Dünyada Siyasetin Belirlenmesi" konulu 18. Doha Forumu
    1. "Bağlantılı Dünyada Siyasetin..
    2. Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık..
    3. Taksim'de inanılmaz hırsızlık! Polis..
    4. Bakan açıkladı! E-ticarette yeni dönem
    5. Sembol yasasına tepki: Hedef Müslümanlar
    6. İBB, dijital reklam alanları için..
    7. Bakanlıkların yeni logolarında sona..
    8. Bursa'da ortalık bir anda karıştı! 7..
    9. Türkiye’yi eleştiren Almanya’da,..
    10. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar..
    11. İsrail güçleri Filistinli 2 balıkçıyı..
    12. "Tren kazasına ilişkin ifadeler..
    13. İsrail askerleri zulme direnen 150..
    14. Yüzmede görünmez kaza
    15. Dil kanseri nedir?
    16. Mehmet Muş, AA'nın "Yılın..
    17. Boydak'ların FETÖ'ye desteği gerekçeli..
    18. Gediz Nehri Havzası için harekete geçti
    19. Akın İpek, holdingi üs olarak kullanmış!
    20. 2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak