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Bunu yapan insan olamaz! Yavru köpeği kaynar suyla haşladılar

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, üzerine kaynar su dökülerek ağır yaralanan melez 3 aylık yavru köpek, duyarlı hayvanseverler tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:01
Bunu yapan insan olamaz! Yavru köpeği kaynar suyla haşladılar

Ordu Fatsa'da yol kenarında sırtından yaralı halde bulunan 3 aylık yavru köpek, hayvanseverler tarafından Samsun'daki özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Sırtında yanık oluştuğu belirlenen yavru köpek, tedaviye alındı. 'Diablo' adı verilen köpeğin sırtında oluşan yanıklara müdahalede bulunuldu. Yavru köpeğin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine kaynar su döküldüğü üzerinde duruluyor. Küçük köpeğe yapılanlar sosyal medya da büyük tepki çekti. Hayvanseverler yavru köpeğin fotoğrafı ile tepkilerini paylaştı.

Tedaviyi yapan veteriner Mustafa Kanat, köpeğin sırtındaki yaraların kaynar su ya da kimyasal madde ile oluştuğunu tahmin ettiklerini belirtti. Tedavinin sürdüğünü, köpeğin durumunun ise iyi olduğunu aktaran Kanat, "Yanık sırt kısımda kaynar su ya da kimyasal madde olabilir. Birisi tarafından uzaklaştırmak için üstüne kaynar su atılmış olabilir. Ya da yattığı yerde bir kimyevi madde varsa üzerine bulaşmış olabilir. Kasten yapılma ihtimali var. Tedavi devam ediyor. Enerjisi iyi ve sağlığı da iyiye gidiyor. Ameliyatlık bir durumunun olup olmadığı 1 hafta içerisinde belli olacak. Ameliyata gerek kalacağını düşünmüyorum" dedi.

'ONLAR BİZİM YAKIN DOSTUMUZ'

Hayvanlara yapılan şiddet ve kötü muamelenin son bulması çağrısında bulunan ve onlara yaşamda yer açılması gerektiğine işaret eden Kanat, "İnsanlar hayvanları artık bizim gibi canlı olarak görmeli. Bunlarında başına bir şey geldiğinde canlarının yanabildiğini bilmek gerekiyor. İnsanlardan rica ediyorum bir veteriner hekim olarak, onlarında can taşıdığını ve önümüzde ki soğuk aylarda kapılarına su ve mama koysunlar. Onlar bizim yakın dostumuz. Onlara yer açmalıyız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:01
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