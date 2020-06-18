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Gündem

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz

İstanbul Kartal'da tekel bayisi sahibi Mehmet'in Haner, bir köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Haner, 600 TL cezanın ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:41:00 - 2020-06-18 10:48:29
Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz

İstanbul Kartal’da bir tekel bayisi sahibinin bir ay boyunca sokak köpeğine tecavüz ettiği ve dövdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet Haner, 600 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Mahalleli darp etti

Hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan olayın ardından köpek veterinere götürüldü. Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada duyulan olayın ardından mahalleliler Haner’i dükkânına gelerek darp etti. Daha sonra hakkında şikâyetçi oldu.

Olayın duyulmasının ardından Twitter’da 20 binden fazla kişi, “Mehmet Haner tutuklansın” paylaşımında bulundu. Kullanıcılar, “Ne görmeye, ne duymaya dayanabiliyor insan... Yazıklar olsun”, “Hayvanı koruma yasası hemen şimdi”, “Konuşamıyorlar, şikâyet etmiyorlar diye her şey yolunda mı sanıyorsunuz? Vicdanı olana çığlıktır onların sessizliği...” yorumlarıyla tepkilerini gösterdi. 

Haykonfed Başkanı Haydar Özkan da, “Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ne söylesek boş, hayvanı koruma kanunu çıkmadığı takdirde bu tip olayları yapan kişiler ufak cezalarla kurtulacak. Hayvanların canı var, hapis cezaları verilmesi gerekiyor” dedi.

‘Yasa acilen çıkarılmalı"

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ise konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Haftalarca, aylarca tecavüze uğrayan köpek öldü, faile verilen ceza 600 TL. Adam serbest. Bu yaptırımda caydırıcılıktan söz edilebilir mi? Yıllarca yasa yapıcılara anlattık bu vahşeti. Sonuç yok. Hayvanları korumaya yönelik donanımlı bir yasa bulunmadığından artık toplum hukuksuzluğa itiliyor. Bu olay sonrası failin başına gelenler bunun göstergesi. Bu çok tehlikeli bir sürece girildiğini gösteriyor. Yasanın acilen çıkması gerekiyor.”

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Yorumlar

şenay doğan

Allah'ın mahlukatını çok hafife alıyorsunuz...oysaki onlar her daim allahın zikrindedir allahın zikrinde olan mahluklara zulmetmekten ötürü çarpılma korkusu duymuyorsunuz...allahtan ancak ilim sahipleri korkar cahil olduğunuz için duymuyor görmüyor ve de korkmuyorsunuz...iran Süleyman soyluya çemkirdiğinde allahu teala onu destekledi...birkaç kedi adına teşekkür idi bu destek....salgının şiddetli olduğu zamanda sokağa çıkma yasağı beni dehşete düşürmüştü...çünkü her akşam apartmanımın kapısına gelip yolumu gözleyen sokak kedileri vardı...ya yasak gelir de sokağa çıkamaz onların boynunu bükük bırakırsam diye dehşet içindeydim....sokağa çıksam cezayı ödeyecek gücüm yok....çok ağladım çok yalvardım allaha....rabbim asla yasak gelmeyecek buyurdu....nitekim içişleri bakanlığı genelgelerinde hayvan besleyenler istisna edildi...işimi allaha havale ettim....ve allahın soyluya teşekkürü iranın kendisine çemkirdiği gün geldi....daha önce anlattığım için girmeyeceğim...ölen bir sokak kedisi için döktüğüm gözyaşlarımı allah melekleri ile silmiş....onları bana gönderip emrimi sordurmuştu....ben de onları rabbimin ordusuna bağışlamıştım...gece gündüz ettiğim dualardan biri de kainat kitabının allahın ordusuna dahli ve allah yolunda cihadıdır....icabet de ummaktayım...allaha emanet olun
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ahmet

ayni seylere kendisi maruz kalsa ve kendisi gibi sapik olan kisi 600 tl ceza kurtulsa ne hissederdi! hayvan hallaro yasasi hala neyi bekliyor? Allahin emanetlerine ihanet eden emin ve mümın sifatlarini da ESREFI MAHLUKAT/INSAN SIFATLARINI DA HAK EDEMEZ! sorumluyuz hepimiz
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