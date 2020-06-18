Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz

İstanbul Kartal’da bir tekel bayisi sahibinin bir ay boyunca sokak köpeğine tecavüz ettiği ve dövdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet Haner, 600 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Mahalleli darp etti

Hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan olayın ardından köpek veterinere götürüldü. Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada duyulan olayın ardından mahalleliler Haner’i dükkânına gelerek darp etti. Daha sonra hakkında şikâyetçi oldu.

Olayın duyulmasının ardından Twitter’da 20 binden fazla kişi, “Mehmet Haner tutuklansın” paylaşımında bulundu. Kullanıcılar, “Ne görmeye, ne duymaya dayanabiliyor insan... Yazıklar olsun”, “Hayvanı koruma yasası hemen şimdi”, “Konuşamıyorlar, şikâyet etmiyorlar diye her şey yolunda mı sanıyorsunuz? Vicdanı olana çığlıktır onların sessizliği...” yorumlarıyla tepkilerini gösterdi.

Haykonfed Başkanı Haydar Özkan da, “Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ne söylesek boş, hayvanı koruma kanunu çıkmadığı takdirde bu tip olayları yapan kişiler ufak cezalarla kurtulacak. Hayvanların canı var, hapis cezaları verilmesi gerekiyor” dedi.

‘Yasa acilen çıkarılmalı"

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı ise konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Haftalarca, aylarca tecavüze uğrayan köpek öldü, faile verilen ceza 600 TL. Adam serbest. Bu yaptırımda caydırıcılıktan söz edilebilir mi? Yıllarca yasa yapıcılara anlattık bu vahşeti. Sonuç yok. Hayvanları korumaya yönelik donanımlı bir yasa bulunmadığından artık toplum hukuksuzluğa itiliyor. Bu olay sonrası failin başına gelenler bunun göstergesi. Bu çok tehlikeli bir sürece girildiğini gösteriyor. Yasanın acilen çıkması gerekiyor.”