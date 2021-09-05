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Bunu yapan insan olamaz! İki kedi yavrusunu parçaladılar

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan iki ölü kedi yavrusu bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 08:57:00 -
Bunu yapan insan olamaz! İki kedi yavrusunu parçaladılar

Şebinkarahisar’ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu. Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler de durumu polise haber verdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler de kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.

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