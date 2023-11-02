Bunu yapan insan olamaz! Çöpe atılan bebeğin bulunma görüntüleri kan dondurdu

Gayr-i meşru ilişkilerle doğan bebekler, vicdansız anneleri tarafından çöp konteynerlarına atılıyor.

Çöpte bulunan bebek skandalında yakalanan annelerin tamamına yakını, çocuğu gayr-i meşru ilişkiden doğurduğunu, ailelerinden korktukları için de doğar doğmaz yok etmeye çalıştıklarını söylüyor.

Zina eyleminin yeniden suç kapsamına alınması gerekliliğini ortaya koyan bir görüntü de Kastamonu'dan geldi.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar, çöp atmak istedikleri sırada çöp konteynırının yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çöp poşetine sarılı bebeğe ilk müdahalede bulunarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kan donduran video!

Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve yaklaşık 1 saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Polis ekipleri, çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin, kim ya da kimler tarafından atıldığı yönündeki incelemeleri devam ediyor.

Bebeğin bulunma anına ait görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.