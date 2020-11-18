Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında 30 yıl boyunca gerçekleştirdiği yıkımlar dolayısıyla uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, önceki gün, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail illerini ziyaret etti. Aliyev, önce Fuzuli ve Şuşa arasında yapılacak yeni yolun temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Aliyev, yeni yolun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aliyev, “Şimdi sorunun siyasi çözüm aşamasına geçtik. Bu aşamada da Azerbaycan istediğini elde ediyor ve edecektir. Sorunun çatışma aşaması bitmiştir. Biz düşmanı kapitülasyon imzalamak zorunda bıraktık. Bugüne kadar işgal altında bulunan Laçın, Ağdam ve Kelbecer illeri de geri veriliyor. Bakın onlar nasıl vahşilikler yapıyor. Evleri, binaları, okulları yakıyorlar, ağaçları kesiyorlar. Elektrik hatlarını kırıyorlar. Tüm dünya bunu görüyor. Ne vicdanları, ne de ahlakları var. Bu nedenlerle 2. Karabağ Savaşı’nda elde edilen zafer büyük tarihi önem taşıyor. Bu sadece Azerbaycan’ın kendi toprağını işgalcilerden kurtarması konusu değildir. Bu aynı zamanda tüm dünyaya işgalcilerin sonunun nasıl olacağını gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Aliyev, daha sonra kendi kullandığı zırhlı araçla Fuzuli şehir merkezine geldi. Buradaki yapılardan birinin önünde Azerbaycan bayrağını öpen Aliyev, bayrağı göndere çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ziyareti sırasında skandal bir olay yaşandı. İran Devrim Muhafızları, Aliyev ve eşinin İran sınırındaki tarihi Hudaferin köprüsü ziyareti sırasında keskin nişancı silahıyla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Devrim Muhafızlarının sayfalarından da yayınlanan görüntülerde Aliyev’in nişangaha oturtulduğu görülüyor. Görüntülerdeki silahın Sovyetler Birliği yapımı Dragunov uzun menzilli keskin nişancı tüfeği olduğu tahmin ediliyor.

Dostluk hududu gezisi sırasında...

Görüntülere dair Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bak bak bak! İran tarafından birileri Sn Aliyev’i İran-Azerbaycan sınırı Aras nehri üzerinde Hüdaferin’ini ziyaret ederken keskin nişancı silahlarıyla izlemiş, utanmadan nişangaha (hedefe) oturtmuş, bir de bunları utanmadan servis etmiş. Hem de bütün bunları Aliyev'in Aras Nehrini; “Dostluk hududu” olarak tanımladığı bir gezi sırasında. Bu büyük bir skandal! Bir ayıp." ifadelerini kullandı.