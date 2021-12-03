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Sağlık Bunu ilk kez duyacaksınız! Lahana yaprağını vücudunuza sararsanız...
Sağlık

Bunu ilk kez duyacaksınız! Lahana yaprağını vücudunuza sararsanız...

Türk yemeklerinin vazgeçilmezlerinden biri olan lahananın ağrı kesici özelliğinin de olduğu öğrenildi. Doğal ağrı kesici işlevi gören lahana yaprakları vücutta ağrıyan yere sarıldığı durumda iyileştirici etki gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:54:00 -
Bunu ilk kez duyacaksınız! Lahana yaprağını vücudunuza sararsanız...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların grip ve nezle şikayetleri de arttı. Aynı zamanda etkili olan soğuk havalar, zaman zaman baş ve çeşitli vücut ağrılarına neden oluyor. Ancak dolaplarımızda bulunan ve birçok faydasını bilmediğimiz lahananın ağrı kesici özelliği, duyanları şaşkına uğrattı.

Buzdolabının vazgeçilmezi olmalı

Lahana hem düşük kalorili olmasından dolayı hem de içerisinde bulunan C vitamini, K vitamini ve potasyum sayesinde yıllardır her buzdolabında mutlaka olması gereken sebzeler arasında.


Ağrıyan yere sarılınca ağrıyı kesiyor

Kanser riskini düşürmesiyle de bilinen lahananın belki de hiç duymadığınız bir faydası daha var: Lahana yapraklarını ağrıyan yere sardığınız takdirde, iyileştirici etki gösteriyor.



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