Bunu hiç beklemiyorlardı... Kriz çığırtkanları bu kez sert kayaya çarptı

yeniakit.com.tr

Ekonomi üzerinden AK Parti iktidarını kötülemek amacıyla sokağa inen bir Youtube kanalı hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. CHP yandaşı muhabir bir kadın vatandaşa mikrofon uzatarak mevcut ekonomik durum hakkındaki görüşlerini sordu.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomi açısından bazı sıkıntıların olduğunu dile getiren kadın vatandaşın "Türkiye'de tabii ki tüm dünyada olduğu gibi ekonomik sıkıntı var ama bu muhaliflerin söylediği kadar abartılı değil" demesi üzerine durumu toparlamak için araya giren muhabir, "Yani şimdi bir AVM'ye gitmek var bir de pazara gitmek var" dedi.

"Bu tercih meselesi"

Bunun üzerine kadın vatandaş, "Pazarlar da tıksa basa dolu. Bu sizin yaşam tarzınızla alakalı. Sen gidersin AVM'den alışveriş yaparsın bazı insanlar da pazardan alışveriş yapar. Bu onun ekonomik özgürlüğünün daha düşük olduğunu göstermez. Bu tercih meselesi. Yani ben AVM'ye de gidersem oranın tıka basa olduğunu görüyorum, pazara da gidersem görüyorum" cevabını verdi.

"Bir tane boş dükkan yok"

Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz bulunmadığını belirten kadın vatandaş, tokat niteliğindeki şu sözleri sarfetti:

"Bakın boş bir tane dükkan gösterin bana. Müşterisi olmayan, müşteri bekleyen bir tane o zaman kabulüm diyeceğim. Biraz objektik olmak lazım, biraz nankör olmamak lazım, biraz vicdanlı olmak lazım. Eski Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin arasında çok büyük fark var. İş gereği şu an İstanbuldayım ve samimi söylüyorum modeli düşük araç görmedim. Siz görünüşümden dolayı benden "Evet kriz var", "Ülke hiç yönetilmiyor", "İktidar değişmeli ve seçim olmalı" dememi duymayı beklediniz."

Öte yandan kadın vatandaşın sözleri büyük takdir toplarken söz konusu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla kadın vatandaşa destek verdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;