Bunu da yaptın ya, yazıklar olsun sana Ali Babacan! Hilal Kaplan, o skandal diyaloğu deşifre etti

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Zonguldak'ta, Ali Babacan, CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz arasında yaşanan ilginç diyaloğu köşesine taşıdı.

Kaplan, Babacan'ın maskesini indirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Yer Zonguldak. Görüntülerde üç kişi var. Biri Ali Babacan. Diğerleri CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki CHP'li yetkili, "Sayın Bakanım" diye hitap ettikleri Babacan'a tane tane, Filyos'taki Doğalgaz İşleme Tesisi'nin önemini anlatıyorlar.

"1. faz bile günlük 10 milyon metreküp. 2. faz günlük 40 milyon metreküp olacak. Çok kaliteli bir gaz. Rekor bir çalışma yaptılar. İşleme ve depolama tesisleri de açıldı. Bölgeye ekonomik canlılık getirdi. Binden fazla insanımıza iş imkânı doğdu. Zonguldak'ın parlayan yıldızı burası."

Babacan, tüm bu duydukları karşısında ne yapıyor peki? Yanındaki danışmanının kulağına eğilip şöyle diyor: "Kaçta çıkmamız gerekiyor?"

Neden Babacan, Türk milletinin hayrına olan ve rekor sürede başarıyla ilk meyvesini veren bu proje karşısında kayıtsız kaldı dersiniz? Çünkü kendisinin şu açıklamasını kimsenin unutmadığını biliyor:

"Enerji konusunda milleti aldatmayın. Dürüst olun. Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu, ben onu merak ediyorum. Nerde bizim bu Karadeniz'deki doğalgaz?"

Babacan'a bizzat CHP'li arkadaşları anlattı, "Al burda" dedi. O da kendi sözleri altında ezilerek dinleyip çıkış kapısının yolunu aradı. 14 Mayıs'ta da olacak olan Allah'ın izniyle budur."