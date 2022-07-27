Bunu da yaptın ya Ekrem! İETT otobüs şoförü yol ortasında kadınla basıldı..

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İstanbul'da insanların gözü önünde yaşanan ahlaksız ilişkilere bir yenisi daha eklendi.

Şişli'de sorumlu olduğu aracı sokak ortasında park eden bir İETT otobüs şoförü, yanındaki kadınla ahlaksızca yakınlaşırken yakalandı.

Pişmanmış(!)

E.A. adlı vatandaşın cep telefonuyla kayıt altına aldığı ahlaksızlık sonrası harekete geçen ekipler, zina ederken yakalanan otobüs şoförü A.Ş. (50) ile N.G.(58) adlı kadını gözaltına alındı. İfadesi alınan şoför A.Ş., mesai saati dışında gayr-i meşru ilişki yaşadığı eski arkadaşı N.G.'nin yanına geldiğini, pişman olduğunu söyledi. Savcılık, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve kadın hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 7 Haziran'da gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A., bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde ahlaksızca yakınlaştıklarını gördü.

E.A., çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydedip polise ihbarda bulundu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini görerek otobüsü durdurdu. Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı. İhbarda bulunan E.A., yanına geldiği polise olanları anlatıp, elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) gözaltına alındı. İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında gayr-i meşru ilişki yaşadığı eski arkadışı N.G'nin (58) yanına geldiğini, pişman olduğunu söyledi.

Savcılık, sokak ortasında bekletilen otobüs içerisinde ahlaksızca yakınlaşıldığının, sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve gayr-i meşru ilişki yaşadığı eski arkadaşı N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.