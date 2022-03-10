Bunu da gördük! İETT otobüsü patladı
CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbulluların görmediği rezillik kalmadı. Mega kentte yaşayan vatandaşlar; bu zamana kadar raydan çıkan tramvaylar, yolda kalan metrobüsler ve uçan otobüsler gördü. Zaman zaman yolda kalan otobüsleri itmek zorunda kalan İstanbullular, bugün patlayan otobüsü de görmüş oldu.
yeniakit.com.tr
Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mega kentte yaşayan vatandaşlara hizmet etmek yerine zulmediyor.
İstanbulluların, İmamoğlu döneminde görmediği ve yaşamadığı rezillik kalmadı.
Mega kentte yaşayan vatandaşlar; bu zamana kadar raydan çıkan tramvaylar, yolda kalan metrobüsler ve uçan otobüsler gördü.
İBB’nin uçan otobüsü sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu
Gözleri önünde otobüs patladı
İş, hizmet etmeye gelince 'bütçe yok' diyen ve kendi zevkine gelince tatillerin zamanını kaçırmayan Ekrem İmamoğlu, değeri milyonlarla ifade edilen Mercedes'in amiral gemisi S 600 serisinden aşağısına binmiyor.
Yandaş sözde sanatçıların konserlerine paralar akıtan İmamoğlu'nun idaresinde İBB'ye bağlı İETT'ye ait bir otobüs bugün yolcuların gözü önünde patladı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde; vatandaşların yaşadığı panik ve korku anları görülüyor.