Bunu da gördük! İBB cenazeyi yolda bıraktı
İstanbul'da yağan kar ulaşımı ve hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tedbirsizliği birçok kazaya neden olurken İBB'nin bir cenaze aracını da yolda bıraktığı ortaya çıktı.
Bir vatandaş paylaştığı görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede sınıfta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Cenazeyi yolda bıraktılar
İBB'den kepçe ve traktör gönderip yolu açmalarını, yardımcı olmalarını istediğini dile getiren vatandaş, ''İBB görevlileri yapacakları bir şey olmadıklarını, 153 aramamı söylediler'' dedi. Sultangazi Belediyesi'nin yardıma koştuğunu söyleyen vatandaş, ''Allah razı olsun Sultangazi Belediyesi bize servis gönderdi. Şu an cenazemiz Sultangazi aracında'' açıklamasında bulundu.