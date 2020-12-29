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Siyaset Bunu da bir izah et! Seni ağlatan vicdansızlarla neden kol kolasın Ali Babacan?
Siyaset

Bunu da bir izah et! Seni ağlatan vicdansızlarla neden kol kolasın Ali Babacan?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat döneminde kız kardeşinin başörtüsü nedeniyle okuldan atıldığını söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Bugün hükümeti insan hakları ve özgürlüklerini ihlal etmekle suçlayan Babacan'ın, kendisi ve ailesini mağdur eden 28 Şubatçılarla birlikte AK Parti'yi devirmeye çalışması ise izahı muhtaç bir skandal!..

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:15:00 -

 yeniakit.com.tr 

28 Şubat döneminde Türkiye, cuntacılar ve kuklaları yüzünden en karanlık günlerini yaşadı. Demokrasinin tamamen ayaklar altına alındığı dönemde, Müslümanlar da büyük zulüm gördü. İmam hatip mezunlarına uygulanan kat sayı saçmalığının yanı sıra, başörtülü kızlar okullarda rahat eğitim göremedi. Cuntacılar ve uzantıları, insan hakları ve özgürlükleri tamamen askıya alarak baskı politikası uyguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, 28 Şubat döneminde kız kardeşinin başörtüsü nedeniyle 3 kez okuldan kovulduğunu söyledi. Bu sırada Babacan, 28 Şubatçılarının zulümlerini hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti’yi devirmek için darbecilerle beraber

Ali Babacan bir yandan 28 Şubat’ı hatırlatıp o dönemde kız kardeşinin başörtüsü nedeniyle okuldan 3 kez atıldığını söyleyerek ağlıyor, diğer yandan da o yasağı kaldıran AK Parti’yi insan hak ve özgürlükleri kaldırmakla suçluyor. 28 Şubatçıların vicdansızlığını vurgulayan Babacan, şimdi AK Parti’yi devirmek için 28 Şubatçılarla kol kola giriyor.

Bu zıtlığa hiçbir açıklama getiremeyen Babacan, AK Parti karşıtı muhalefetin içinde bulunduğu çelişkilerle dolu durumu da gözler önüne seriyor.

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