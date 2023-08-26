Bunu bilmeden sakın ev veya araba almayın!

Günümüzde birçok dolandırıcılık yöntemi bulunuyor. Bunların çoğu ev ve araba satışlarında ortaya çıkıyor. Avukat Bilal Yavuz, şeytanın bile aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemleri için bir kurtuluş formülü verdi.

Takas bank kullanın

Yavuz, "Ev veya araba satın alacaksınız satıcıyla birlikte tapuya gittiniz. Hesaba parayı yolladınız. Adam arsızlık edip bu fiyat az imzayı atmam dediği an kan beyninize sıçrar. Kendini garantiye almadan it midir çakal mıdır? Ne olduğu belli değil, binlerce insan dolandırılıyor bu yöntemle. Siz bu durumdan kurtulmak için satıştan önce takas bank için başvuru yapıyorsunuz. Satıcı imza atmadan da o para hesaba geçmiyor. Araba alırken bile aynı sistemi kullanın. Kendinizi garantiye almadan sakın ha kimseye milyonlar yollamayın." diyerek uyardı.