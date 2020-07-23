Bunların teröristten ne farkı var! Bursa'da dehşet anları
Bursa'da iki maganda çocuklu bir ailenin aracını bir süre takip etti. Bununla da yetinmeyen 16 SH 411 plakalı araçtaki şahıslar, silahla ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen kişiler arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sonrasında 2 kişi, 16 SH 411 plakalı araç ile diğer tarafı yolda sıkıştırmaya, yolunu kesmeye çalıştı. Aracı takip eden kişiler arasındaki atletli kişi, el hareketleriyle tacizde bulunarak küfür etti.
Korku dolu anlar an be an kaydedildi
Hisaraltı Mahallesi'nden Mustafakemalpaşa merkeze doğru hareket eden iki araç arasında yaşanan kovalamacada olaylar araç içinden dakika dakika çekildi.
Olayda aracın içinde küçük bir çocuğun da olması dikkatlerden kaçmadı. Olay sonrasında tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alındı.
Taraflar arasındaki durum yargıya taşındı.