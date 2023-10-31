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Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:09:00 -
Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, her konuyu cumhuriyetçiliğe bağlayan ve rakı içmeyi çağdaşlık sayan kitleyi eleştirdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

Okurlarımdan öncelikle özür diliyorum.

Gazze’de çocukların öldürüldüğü bir süreçte.

Dünya genelinde Müslümanlara azap çektirdiği bir dönemde.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’de cumhuriyet üzerinden dindar insanlara had bildirilmeye kalkışıldığı günlerde.

Konuları rakı eksenine hapsetmek bazılarımızca gereksiz görülebilir.

Bu görüşte olan okurlarıma, yüksek sesle itiraz etmeyi saygısızlık olarak görürüm.

Ama her konunun cumhuriyete getirilip bağlandığı Türkiye’de, Gazze’ye yardım etmek için dahi Kemalistlerin, “bize ne; sizin de bir ATATÜRKÜNÜZ olsaydı sizde kurtulurdunuz” dedikleri bir süreci yaşıyoruz.

Daha düne kadar üniversitelerde başörtünün yasak olduğu Türkiye’de, şimdi kafamıza kafamıza vurup, “üniversitede okuyabiliyorsanız, cumhuriyet sayesinde, Atatürk sayesinde” diyen Kemalistlerle aynı havayı teneffüs ediyoruz.

Ve o Kemalistler, aldığımız havayı bile Atatürk’e ve cumhuriyete bağlayabiliyorlar.

Sanırsınız ki dünya genelinde nefes alan tek ülke Türkiye.

Çünkü Türkiye, cumhuriyet ile yönetiliyor!

Çünkü Türkiye’nin bir Atatürk’ü var!

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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5
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Yorumlar

Adil

İzmirde bakkaldan çok meyhane var. Çok mutlular.????

Okur

Neden bir ... % 48 oy çıktığına şaşırmamak lazım.Alkol, beyin diye birşey bırakmadiki bu beyinsizlerde.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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