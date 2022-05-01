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Gündem Bunların derdi işçi değil! Yine 1 Mayıs yine provokasyon
Gündem

Bunların derdi işçi değil! Yine 1 Mayıs yine provokasyon

1 Mayıs'ta işçi haklarını konuşmak yerine şov yapmaya kalkan solaklar yine provokasyona imza attı. Yasak olmasına rağmen Taksim'e yürümeye çalışan solculara polis müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 13:39:00 - 2022-05-01 14:02:50

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için farklı noktalardan Taksim Meydanı’na yürüyüp provokasyona kalkışan kişilere polis müdahale etti. Olaylarda 164 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi 5 öğrenci, Kafe- Bar Dayanışması’nda 3, Toplumsal Özgürlük Parti ve Halkevleri üyesi iki gruptan 12 kişi Taksim’e çıkarken gözaltına alındı.

ÇHD İstanbul Şube, Beşiktaş Akaretler’de Gençlik Komitesi üyesi 30’a yakın öğrencinin gözaltına alındığını ileri sürdü.

CHP yandaşı T24'ün haberine göre, Beşiktaş da bir müdahale de HKP üyelerine gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi müdahalede gözaltına alındı.

İnşaat Bir-Sen üyesi işçiler de Mecidiyeköy’den yürüyüşe geçti. Polis burada da işçilere müdahale etti.

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Yorumlar

Mustafa

Yahudi efendilerinizin ocağına taş taşımaya devsm  

ismet

idam yasası yürürlüğe girmezse önüne gelen dış güçler böyle zibidi partilere para verip vatanı karıştırıyorlar başta partileri kapatıp hepsini asaçaksın bu vatan kolay kolay düzelmez.
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