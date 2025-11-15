Bilim insanları açıkladı: Badem yaşlanmayı durduruyor! Sadece günde 60 gramı... Önemli açıklamalar

Badem dozunu belirleyen büyük araştırma Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırma ekibi sekiz farklı klinik denemenin verilerini bir araya getirerek kritik bir soruya cevap aramıştır: Hücre DNA'sını korumada gerçek bir etkiye sahip olan badem miktarı tam olarak ne kadardır? Elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekicidir. Günde 60 gramdan fazla badem tüketimi, MDA ve 8-OHdG gibi hücresel hasar belirteçlerinde anlamlı bir düşüşle doğrudan ilişkili bulunmuştur. Etki doza bağımlı bir şekilde çalışmaktadır; kişi 60 grama yaklaştıkça veya bu miktarı aştıkça, antioksidan etkinliği giderek güçlenmektedir. Bademinlerin hazırlanış şekli de önem taşımaktadır; çiğ halde tüketilen badem, kavrulmuş olanlarla karşılaştırıldığında daha yüksek düzeyde hassas antioksidanlar içermektedir. Bilim insanları, bademinlerin oksidatif stresi yönetmek için potansiyel bir fonksiyonel gıda olarak işlev gördüğü sonucuna varmışlardır; ancak bu etki, tüketim miktarının belirli ve tutarlı olması şartına bağlıdır. Badem kronik hastalıkların yolunu nasıl kesiyor Günlük yaklaşık 60 gram badem tüketimi, iki iyi avuç dolusu miktarına eşdeğerdir ve bu porsiyon 7 gram bitki lifi, yüksek doğal E vitamini içeriği ile zengin tekli doymamış yağlar sağlamaktadır. Bu üçlü kombinasyon vücutta çok sayıda olumlu etki meydana getirmektedir. Badem tüketimi, kan kolesterolünü düzenleyerek zararlı LDL kolesterolünü azaltır. Aynı zamanda vücuttaki enflamasyon seviyesini düşürür ve kan damarlarının işlevsel kapasitesini iyileştirir. Önceki araştırma verilerine göre, badem tüketimi kan şeker seviyelerindeki artışları yüzde 30'a kadar azaltabilmektedir.