Bunların alayı böyle! İBB Meclisi'nde Osmanlı'ya kin kustu
CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı her yerde kenidini gösteriyor. CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan sözleri sonrası Osmanlı Sultanı Vahdettin'e kin kusması ve "hain" yaftasını kullanması büyük tepki çekti.
CHP'nin Osmanlı hazımsızlığı devam ediyor. CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan sözleri sonrası Osmanlı Sultanı Vahdettin'e kin kusması ve "hain" yaftasını kullanması bardağı taşıran son damla oldu.
Osmanlı Düşmanlığı zirve yapmış
Yaşanan bu yeni skandal sonrası tartışma İBB Meclis'ine sıçradı. İBB Meclisi'nde söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi Osmanlı Sultanı Vahdettin'e "hain" ifadelerini kullandı.
CHP'li Balyalı Sultan Vahdettin'e 'hain' dedi!
Sultan Vahdettin'in kendisini İngiliz'e teslim ettiğini öne süren Tarık Balyalı, Osmanlı sultanını bu ülkeden kaçmakla Milli Mücadele'nin karşısında durmakla suçladı. Balyalı, "İBB Meclisi, Vahdettin'i savunma yeri değildir. Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin, biz Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz." dedi.