Bunları yaparak kalp krizinden korunun!

Kalp krizi, kalbin yeteri kadar oksijen alamayarak ölmesi olarak tanımlanabilmektedir. Kalp, günlük yapılan işe göre bazen daha fazla bazen daha az oksijene ihtiyaç duyar. Oksijeni kalbin kendi damarları yani koroner damarları getirirler. Eğer koroner damarlarda bir tıkanıklık veya daralma söz konusu ise kalp yeteri kadar oksijen alamaz, beslenemez. Beslenemeyen kalp dokusu ölür, işlevini yitirir ve kanı pompalayamaz hale gelir. Sonuç olarak ölümcül bir tablo olan kalp krizi ortaya çıkar. Gençlerde kalp krizi çok nadirdir.

Kalp krizinin olası nedenleri şunlardır:

- Vücudun herhangi bir yerinde oluşan bir pıhtının koroner damarlara ulaşıp aniden tıkaması

- Kalp kapakları hasarlanmış kimselerde kapalçıktan kopan parçaların koroner arterleri tıkaması

- Vaskülitler, kronik hastalıklar

Kalp krizinin belirtileri

- Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı olur.

- Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır.

- Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.

- Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı vardır.

- Nefes darlığı olur.

Kalp krizi vakalarında neler yapılması gerekir?

Bu belirtilerle karşı karşıya kalındığında derhal bir yere oturup dinlenilmeli ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kişi dışardaysa cep telefonuyla yardım istemelidir. Kesinlikle yürümeye veya merdiven çıkmaya devam edilmemelidir. Çünkü aktiviteye devam etmek, oksijen alamayan kalbin oksijen talebini daha da artıracaktır.

Son zamanlarda kalp krizi geçirildiğinin anlaşılması halinde bir-iki defa kuvvetlice öksürerek krizde oluşan ritm bozukluğunun düzeltilebileceğini ileri süren yazılar çıkmıştır, ancak böyle bir yaklaşımın etkinliği henüz tam olarak kanıtlanabilmiş değildir.

Kalp krizi riskini arttıran faktörler

- Sigara içmek

- Kan lipidlerinin (kolesterol, trigliserid) düzensiz olması

- Diyabet Hastalığı

- Obezite

- 65 yaşını geçmiş olmak

Bunları uygulayarak kalp krizinden korunmak mümkün

Hergün düzenli egzersiz yapıp aktiviteleri arttırmak ve bu risklerin çoğundan uzaklaşamak kalp krizinden büyük ölçüde korunma sağlamaktadır. Beslenmede doğal ve katkısız gıdalar tüketilmeli, kimyasal ve yapay içerikli besinlerden uzak durulmalıdır. Sigara derhal bırakılmalıdır. Diyabet hastaları ise doktarlarının tavsiye ettiği ilaçları kullanabilir.