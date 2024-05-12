Bunları yaparak ilaçlardan kurtulun: Alım yaparak israf yapmayın! Her yerde bulunuyor... Bak sen de yap

İlaç Sektörü'nün soygunundan kurtulmak için bu altın önerileri tatbik edebilirsiniz. İlaçlar bir yerinizi düzeltmeye çalışırken, yan etkileriyle sağlığınızdaki başka bir şeyi bozmaya başlar. Bunun için bu zehirlerden bir an önce kurtulabilirsiniz. Yüzyıllardır Anadolu'da yaşayan hekimlerin tavsiyelerini sizin için derledik.

Her yerde kolayca bulabilirsiniz siz de yapın... Gerekmedikçe İlaç almayın

Çörek otu yağı için ve saçınıza, cildinize, yüzünüze sürün.

Çörek otunu kokusundan ve tadından dolayı içemezseniz (ki insanların çoğu içemiyor) çörek otu yağının kapsül haline getirildiği ürünler mevcut, onlardan alın ve kolayca sabah akşam yemeklerden önce ikişer adet yutun.

İncir mucizesini de kaçırmayın! Kuş başı kıyılarak hakiki zeytin yağında birkaç gün bekletilmiş kuru incir yiyin. Her zeytin yağında 3-5 gün bekletilmiş kuru inciri, arada zeytin yağı da yutacak şekilde kaşıkla, sabah akşam aç karnına, yemeklerden önce düzenli olarak yiyin.

Sabahları kahvaltıdan önce besmele ile 21 kuru üzüm yiyin. Kuru üzüm ile zihniniz açılır, hafızanız uçuşa geçer. Dikkatinizi toplamanız kolaylaşır.

Türk kahvesi ile aranız yoksa arayı bulun. Ayçiçek yağlarını ve margarini terk edin. Kaçınmadan, çekinmeden, imkanınız nispetinde bol bol tereyağı, yumurta ve süt tüketin.

Zeytin yağını da çörek otu yağı gibi için, sürün, bol bol kullanın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlaç Sektörü’nün soygunundan kurtulun. Bir yeri düzeltmeye kalkıp başaramazken, onlarca yeri de bozan ilaç görünümlü zehirlerden kurtulun.