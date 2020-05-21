Bunları uygulayarak bel fıtığından korunabilmek mümkün!

Bel bölgesinde bulunan omurgaların arasındaki diskin yırtılarak sinirleri sıkıştırması olarak tanımlanan bel fıtığı, genellikle şiddetli bel ağrısı ve bacak ağrısıyla ortaya çıkabilmektedir. İşte bel fıtığı ile ilgili tüm detaylar...

Bel fıtığının belirtileri nelerdir?

Hastalığın oluş mekanizmasına göre belirtileri değişiklik göstermektedir. Bel fıtığı belirtileri başlıca bel, bacak ağrısı, ayaklarda uyuşma ve yürümede zorluk şeklindedir.

Bel fıtığı teşhisi nasıl konur?

Hastalığın tanısında klinik muayene bulgularının yanı sıra, röntgen, manyetik rezonans(MRI) ve bilgisayarlı tomografi(CT) sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemlerle birlikte ortaya çıkarılan sonuçlar kişinin bel fıtığı hastası olup olmadığını ortaya koymaktadır.

Bel fıtığından korunmak için...

Uzmanlar, bel fıtığından korunmak için bazı konulara dikkat çekmektedir. Bel fıtığına yakalanmamak için aşırı kilo almamak gerekir. Çünkü aşırı kilo, bel omurlarına basıncı arttırır, bel fıtığı riskini arttırır.

Bel fıtığından korunmanın bir diğer önemli yöntemi ise hareket etmektir. Uzmanlar düzenli spor yapmayı ve düzenli egzersizler yapmayı sürekli önermektedir. Düzenli spor yapmak, bel fıtığı riskini önemli ölçüde azaltır. Düzenli egzersiz yapanlarda ve özellikle bel ve karın kaslarının geliştiği kişilerde bel fıtığı hastalığına daha az rastlanılmaktadır. Düzenli egzersiz yapmamak ise, kasların yeterince güçlenmemesine ve disklerin üzerine binerek fıtıklaşmasına neden olabilmektedir.

Öte yandan, yük kaldırılırken dizlerin mutlaka kırılması gerekmektedir.