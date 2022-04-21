Bunlarda ne arar Ramazan duyarlılığı!

Özel hayatıyla ve yer aldığı projelerle gündemden düşmeyen dizi oyuncusu Demet Özdemir, bu defa hayranlarını kızdırdı. Paylaştığı yemek fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, pek çok kişi Demet Özdemir'i Ramazan duyarsızlığı ile suçladı.



Oğuzhan Koç ile bir ayrıl bir barış ilişkisini, evlilik kararıyla taçlandıran Demet Özdemir'in sosyal medyada 15 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin basınında yer alan ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla takipçilerini kızdırdı.

"RAMAZAN AYINDA ALAY EDER GİBİ..."

Ramazan ayında yediği yemeği payşalan Özdemir, takipçilerini ikiye böldü.

Kimisi paylaşımın, hayatın olağan akışı olduğunu dile getirse de kimisi, "Alay eder gibi Ramazan ayında yemek paylaşıyorsunuz. Takipçilerinize saygınız olsun." şeklinde tepkilerini dile getirdi.