Bunlarda ahlak bitmiş, bir de utanmadan savundu! Dilan Polat anormal bulana da küfretti

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın doğum gününü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısıyla kutladı.

Kocasına "pahalı" bir araba ve saat alan Polat doğum günü partisi düzenledi.

Polat'ın kız kardeşi ile eşi bir doğum günü partisinde sarmaş dolaş dans etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dilan Polat’ın kocası ve kız kardeşine bakın. Bir bana mı anormal geldi bu" yorumunda bulundu.

Dilan Polat, eşi ile kız kardeşini kıskanmadığı gibi, gelen yoruma da küfrederek cevap verdi.

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