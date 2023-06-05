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Sosyal Medya Bunlarda ahlak bitmiş, bir de utanmadan savundu! Dilan Polat anormal bulana da küfretti
Sosyal Medya

Bunlarda ahlak bitmiş, bir de utanmadan savundu! Dilan Polat anormal bulana da küfretti

Yeniakit Publisher
2023-06-05 19:48:00 -
Bunlarda ahlak bitmiş, bir de utanmadan savundu! Dilan Polat anormal bulana da küfretti

Lüks yaşam tarzını sosyal medyada görgüsüzce ifşa ettiği videoları ile tanınan Dilan Polat, ahlak çöküntüsü yaşadığını ortaya koyan bir eyleme imza attı.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın doğum gününü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısıyla kutladı.

Kocasına "pahalı" bir araba ve saat alan Polat doğum günü partisi düzenledi.

Polat'ın kız kardeşi ile eşi bir doğum günü partisinde sarmaş dolaş dans etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dilan Polat’ın kocası ve kız kardeşine bakın. Bir bana mı anormal geldi bu" yorumunda bulundu.

Dilan Polat, eşi ile kız kardeşini kıskanmadığı gibi, gelen yoruma da küfrederek cevap verdi.
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"Senin izlediğin dizilere s.kim ben için s.miş seni ! İçi s..işen insan herkesi kendi gibi bilir sana sövmek bile gereksiz"

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