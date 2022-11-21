Bunlara yıllarca nasıl güvendik? TSK'nın eski savaş pilotu PKK kanalında Türkiye'yi 'işgalcilikle' suçladı

PKK’nın yayın organına konuşan eski savaş pilotu Bahadır Altan, terör örgütüne operasyon yapılmasını eleştirerek Türkiye'yi 'kirli savaş' mimarı ve 'işgalci' olarak nitelendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı başlatmıştı.

89 hedef imha edildi

Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

PKK'ya operasyonu eleştirdi

Operasyona ilişkin PKK'nın kanalında açıklamalarda bulunan emekli savaş pilotu Bahadır Altan, PKK terör örgütüne operasyon yapılmasını eleştirdi. Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş' mimarı ve 'işgalci' olarak nitelendirdi.

PKK kanalında Türkiye'yi 'işgalcilikle' suçladı

Altan skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet, bu kirli savaşın sadece iktidar istediği için çıktığını ve işgalci anlayışı temsil ettiğini anlatmak gibi bir yolu hiç denemedi. Ya savaştan yanasınız ya da karşısında emek ve özgürlük ittifakından yana olacaksınız. Arada durmak mümkün değil."

"TSK'nın PKK'ya yaptığı suçlara tanık oldum"

Altan, geçtiğimiz yıllarda da şanlı Türk ordusunu hedef almış, "Ben TSK tarafından yapılan ve PKK'nın üzerine atılan birçok suça tanık oldum." ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'de sık sık konuşuyor

Altan, CHP'nin fonladığı Halk TV'de de sık sık programlara konuk oluyor.