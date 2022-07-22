Bunlara avukat demek için bin şahit lazım! Bozguncular işte şimdi hapı yuttu

Irak'ın Zaho bölgesinde sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığı iddiası ortaya atılarak, algı çalışması başlatıldı. Diyarbakır Barosu, PKK provokasyonundan TSK'yı sorumlu tutunca, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı baro hakkında soruşturma başlattı.

Diyarbakır Barosu sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımda, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor.Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Duhok'taki saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınanmıştı. Açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilerek "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti. Türk Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca Iraklı yetkililere, "terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında kalarak açıklamalar yapmama" çağrısında bulunulmuştu.