Bunlar yecüc mecüc sürüsü! Cazgırlar çok fena faka bastı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Aktay, muhalefetin algı operasyonlarıyla gölgelemeye çalıştığı seçimler için “Demek ki neymiş? Türkiye’yi hiçbir gerçek kişiliği olmayan trollerin yecüc mecüc sürüsü gibi doldurduğu sosyal medya ortamlarından, gerçeği sahadan ziyade temennilerinden ve siparişlerinden dolduran anketlerden, ortalıkta sesi çok çıktığı için bütün sesleri bastıran cazgırların gürültülerinden anlayamazsınız. Bütün bu mecraların anlattığı Türkiye başka, en gerçek anket sonuçlarının yansıdığı seçim sandıklarının anlattığı Türkiye bambaşka” tespitini yaptı.

Aktay, yazısında “İkinci tura kalacak olsa bile, bu haliyle, Erdoğan 21 yıllık AK Parti liderliğinde girdiği her seçimi kazandığı gibi son seçimi de kazanmış görünüyor. Karşısındaki aday da şimdiye kadar Erdoğan’a karşı girdiği bütün seçimleri kaybetme tecrübesini tekrarlamış oluyor” dedi.



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