"Bunlar yapılırsa Türkiye'yi zapt edemezler"

Erenler Muhtarlar Derneği tarafından Sakarya Park'ta düzenlenen kahvaltı programına katılan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletin AK Parti milletvekillerinin daha çok kendilerini ziyaret etmesini beklediğini, o nedenle vakit buldukça bol miktarda ziyaretler yapmaya çalıştığını anlattı.

Bu sitemi faydalı gördüklerini dile getiren Yavuz, "Şunu demiyor en azından millet; 'Gelmeyin bu köye, mahalleye, ne işiniz var burada, sizi görmek istemiyoruz?' Bu tabloyla pek karşılaşmadım açıkçası." ifadesini kullandı.

Yavuz, yerel seçimlere 6 ay gibi bir süre kaldığını, herkesin seçimlere odaklandığını ifade ederek, "Dün ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla oturduk. Herkes hemfikir olmuşcasına metin imzaladı. Bu talep benden gelmedi, belediye ve ilçe başkanlarımızdan geldi. 'Tayyip Bey bu kadar dışarıdan gelen saldırılarla uğraşırken, bu saldırılara rağmen devasa büyük işleri yapalım da yarınımız daha güzel olsun diye düşünürken, ona daha çok güç vermemiz gerekir, bizim aday olup olmamamız hiç önem arz etmemektedir. Aday olsak da olmasak da seçimlerden yüksek oranda oy almak için gece gündüz çalışacağız.' dediler." diye konuştu.

"KARDEŞLİK İKLİMİNİN KÖKLEŞTİRİLMESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin ekonomik saldırıyla karşı karşıya olduğunu, milletin de bunun tamamen dış kaynaklı bir operasyon olduğunu anladığını dile getiren Yavuz, o nedenle teveccühünü AK Parti'ye karşı devam ettirdiğini gördüklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Millet anlıyor ki bu, S-400'lerin alınmaması için ortaya konmuş bir operasyondur. Bunlar yapılıyor ki Türkiye S-400'leri alamasın, 3. Havalimanı'nı devreye sokamasın, nükleer santrallerin inşaatı devam edemesin, Kanal İstanbul projesine başlanılmasın çünkü bütün bunlar yapıldığında Türkiye'nin bir daha zapt edilemeyeceğini herkes biliyor. 'O zaman son bir hamleyle Türkiye'yi düşürelim, Tayyip Bey'i tökezletelim.' Onlar, 'Tayyip Bey'i tökezletmek demek, Türkiye'yi düşürmek demek.' olduğunu düşünüyorlar. Bunun böyle olduğunu milletimiz de fark ettiği için aslında bu süreçte gerçekten birbirimizi daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Tam bu noktada seçime gidiyoruz. Belediye başkanlarımızın o tutumu, bizi son derece mutlu etti. Bu güzel ortamı, Sayın Cumhurbaşkanımıza da yansıtacağım Allah nasip ederse. Bu çok hoş bir şey. Bu kadar büyük dert ve problemlerle uğraşırken, biraz daha Türkiye'yi yukarı çekeyim, ümmetin dertlerini dindireyim, insanlığın önünü açayım derken, biraz da iyi şeyler duymanın onu sevindireceğini düşünüyorum. Eksiklerimiz olabilir ama bu kardeşlik ikliminin kökleştirilmesine ihtiyacımız var."

Yavuz, daha sonra muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman ve dernek üyeleri katıldı.