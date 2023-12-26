Bunlar uslanmazlar! Özgür Özel DEM'lilerle aynı dili kullanıp Bahçeli'yi hedef aldı!

Özel, 12 askerimizi şehit eden PKK terör örgütünü, TBMM'de PKK'nın sözcülüğünü yapan DEM'lileri kınamak yerine iktidarı hedefe koydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'lilerin maaşlarının ve hazine yardımlarının kesilmesini, gereğinin yapılmasını istedi.. Bahçeli, "Meclis'te terörist istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Teröriste "şehit" deyip, teröristbaşına "özgürlük" isteyen DEM'liler, Bahçeli'yi, "Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir." diye hedefe koydu.

Grup toplantısında aynı cümleleri yuvarlayan Özgür Özel de Bahçeli ve Erdoğan için, "İyi siyasetçisiniz ama iyi insanlar değilsiniz" dedi..

Özel öte yandan şehit cenazesinde kendisine tepki gösteren vatandaşları da "provokatör" olmakla itham etti.

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