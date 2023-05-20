Bunlar tam bir zavallı! Ahlakını yitirmiş ikiyüzlü ahmaklar

14 Mayıs seçimlerinde hüsran yaşayan muhalif kesimin sosyal medya üzerinden depremzedelere yönelik hakaret içeren paylaşımlarına bir tepki de Akşam gazetesi yazarı Murat Özer’den geldi.

Depremzedelere hakaret eden çevreleri “ahlakını yitirmiş ikiyüzlü ahmaklar” olarak nitelendiren Özer, yazısında şunları kaydetti:

“Hem saygısız, hem de ahlakını yitirmiş ikiyüzlü ahmaklar. Gönderdiği üç kuruş para, iki çöp poşetine sığdırdığı kullanmadığı eski kıyafetiyle depremzedenin oyunu satın alacaklarını sanmışlar. İstedikleri sonucu alamayınca verdiklerini haram edecek kadar zavallılaştılar.

Diplomayla kendisine üstünlük atfedip, halkı aşağılayan birisi parmağını sallayıp tehdit ediyor: "İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz belki affedebiliriz. Yoksa elimizden çekeceğiniz var" Diğeri verdiği parayı geri isteyip Adıyaman'a, Malatya'ya, Maraş'a küfrediyor.

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CHP'li Tekirdağ Belediyesi altta kalır mı? Seçimin ertesi günü depremzedeyi kapının önüne koyuyor. Bu nasıl vicdansızlıktır? Bu millet bunu unutur mu sandınız?

İçtiği bir bardak suyun parasını Kılıçdaroğlu'na iade edecek kadar kırmayı nasıl başardınız insanların kalbini? Böyle mi Türkiye'yi kucaklayacaktınız? Elinizle kalp işareti yapınca, mazlumların gönlüne girdiğinizi mi sandınız?

Ya hükümet bunları dinleyip üniversiteleri tatil etmeseydi ne olurdu? Yüz binlerce depremzedeyi öğrenci yurtlarında ağırlamayıp, CHP'li belediyelerin insafına terk etseydi ne olurdu? Her şey apaçık ortada değil mi?

Ne hakkınız var evleri başına yıkılmış, 50 bin insanını molozların altında yitirmiş insanları aşağılamaya?

Kimsiniz siz? "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına/

Rızkımı veren Huda'dır kula minnet eylemem" diyenlerin yurdunda yaşadığınızın farkında mısınız? Paylaştıkça yüceldiğine inanan, asırlardır en büyük sermayesi bu merhamet dolu bağrı olan milletin, tüm varını yitirse de size boyun bükeceğini mi sandınız?

Lüks ofislerinizde, halkın düşüncesini, inancını aşağılayan ünsüzlerinizle toplanıp kahvenizi yudumlarken yaptığınız sosyal medya paylaşımlarıyla hangi derde derman olduğunuzu sandınız?

Eğer başınızı konforlu alanlarınızdan çıkarıp bölgeye gitmiş olsaydınız, aşağıladığınız Anadolu insanının gece gündüz kardeşleri için ter döktüğünü görebilirdiniz. Yüzlerce İslami STK bir gecede nasıl organize oldu sanıyorsunuz? Çünkü sizin safari yapmak için bile gitmeyeceğiniz Afrika'nın ücra köylerinde bir yudum su için; Suriye'den Arakan'a mülteci kamplarında bir parça ekmek için ölümü göze alarak çalıştılar onlar. Deprem yurdumuzu vurduğunda ise varını yoğunu kardeşlerinin önüne getirip koydular. Karşılığında ne mi istediler? Sadece dua. Bu ilişkinin yüceliğini siz nereden bileceksiniz?

Deprem bölgesinde CHP'li belediyelerin esamesinin okunmadığını, Ak Partili belediyelerin ise harıl harıl çalıştığını söylediğimizde bizi yalancılıkla itham edenler, sosyal medya fanusundan çıksalardı gerçeği görebilirlerdi. Şimdi hakikat karşısında duvara tosladılar.

Yaptıkları hataları düşünüp ibret alacakları yerde depremzedeye hakaret etme yolunu seçtiler. Hâlâ kuşatıcı, sevgi dolu bir dil yerine öfkeli, buyurgan, tehdit dilini tercih ediyorlar. 28 Mayıs'ta daha ağır bir mağlubiyete koşarak gidiyorlar. Ne yapalım, malzeme bu. Ajans marifetiyle bu kadar örtebildiler sinelerinde gizlediklerini.”