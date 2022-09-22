Bunlar silah değil de baston mu? Mahmut Tanal’ı rezil rüsva eden görüntüler

CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti hükümetinin otoriter, baskıcı bir rejim kurduğu imajını oluşturmak için asılsız suçlamalarına bir yenisini daha eklemiş ve duruşmalara silahla girildiğini söylemişti. Tanal, 12 Eylül'de dahi duruşmalara silahla girilmediğini ileri sürmüştü.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 12 Eylül duruşmalarında çekilen fotoğrafları göstererek Tanal'a cevap verdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, 12 Eylül sürecinde askerlerin ellerinde tüfeklerle duruşmaları takip ettiğini gözler önüne seren fotoğrafları yayınlayan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Bunlar ne Mahmut Tanal? Asker elinde silahı tutuyor. Tabanca bile değil, tüfek tutuyor. Sıkı yönetim mahkemelerindeki askerlerimizin elinde silah durmuyor mu? Tüfek değil mi bu? Çok yaşlıymış askerler de bastonla mı gelmiş duruşmaya?