"Bunlar sanatçı değil müsvedde"
Akit TV'de Muharrem Coşkun'un konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu.01 Şubat 2019 Cuma 22:29
Akit TV'de Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 28 Şubat, erken evlilik ve süresiz nafaka konusunda çalıştıklarını belirtti.
Ayrıca Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hakaret ve tehditlerde bulunan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında ise "Onlar sanatçı değil sanatçı müsveddeleri" dedi.
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