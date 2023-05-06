Bunlar ne içiyor acaba? Babacan’dan ‘açık ara fark’ iddiası

Halk TV’de Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını açık ara farkla hedeflediklerini söyledi.

‘Hedefimiz birinci turda açık farkla kazanmak’

Babacan şunları söyledi: “Hedefimiz birinci turda açık farkla kazanmak ki kimse mızıkçılık yapmasın. İstanbul tecrübemiz var, hemen mızıkçılık yaptılar. Araştırmalarda, ‘Kararsızım’ diyen vatandaşlarımız var. Biliyorum ki eli AK Parti’ye, Erdoğan’a gitmiyor. Onlar gelsinler, bize destek versinler ki şu işi birinci turda alalım.”

‘Bu heyecanı en son Kasım 2002’de görmüştüm’

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 50’nin üzerinde bir oy alarak kazanıp kazamaması konusu bıçak sırtı durumu var. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan bıçak sırtı değil. Sayın Kılıçdaroğlu, bizim yaptırdığımız her türlü araştırmada Sayın Erdoğan’ın bayağı önünde. Sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da geçiyor. Çok coşkulu bir destek var. Bu heyecanı en son Kasım 2002’de AK Parti’nin kurucusu olarak kampanyadayken görmüştüm.”

‘İnsanlar bir an önce değişim olsun istiyor’

“Kayseri’de gelmiş geçmiş en büyük mitinglerden birisi yapıldı. Sadece sayı değil, coşku ve heyecan var. İnsanlar bir an önce değişim olsun istiyor. Aynı coşku ve heyecanı Sayın Erdoğan’ı destekleyen mitinglerde o kadar göremiyoruz. İçten içe biliyorlar ki artık işler iyi gitmiyor. Artık bir metal yorgunluğu var. İçten içe biliyorlar ki artık sorun çözemiyor.”

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‘Belli bir farkla kazandıktan sonra yapacak hiçbir şeyleri kalmaz’

“60 milyon insanın iradesi belli bir noktada oluştuktan ve seçimi de belli bir farkla kazandıktan sonra artık Sayın Erdoğan’ın da çıkar çetelerinin de iktidardan nemalananların da söyleyecek, yapacak hiçbir şeyi kalmaz. Çünkü iktidarların bir hukuki bir de siyasi meşruiyeti vardır. Şu andaki hükûmetin hukuki meşruiyeti 14 Mayıs’a kadar devam ediyor. Ama siyasi meşruiyeti çoktan düşmüş durumda.”